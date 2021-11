Berenberg verhoogt koersdoel Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,40 naar 6,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Berenberg is te spreken over het sterke trackrecord van het bestuur, in de tijd dat het team de leiding had over NN Group. Hoewel de structuren van de twee verzekeraars verschillen, is de aanpak hetzelfde, namelijk niet teveel beloven en de verwachtingen overtreffen, aldus analisten van de zakenbank.

Zo heeft Aegon nu al 248 miljoen van de geplande 400 miljoen euro aan kostenbesparingen voor 2023 gerealiseerd. Berenberg verwacht dat de verzekeraar de verwachtingen zal blijven overtreffen, vooral als het gaat om het laten terugvloeien van kapitaal naar de aandeelhouders. De Amerikaanse tienjaarsrente staat immers 66 basispunten hoger dan op 10 december vorig jaar, toen Aegon zijn doelstellingen presenteerde. Bovendien profiteert de verzekeraar van rugwind in de VS en ligt de solvabiliteit ver boven de eigen doelstellingen.

Wel ziet Berenberg wat risico's in desinvesteringen, vooral in Centraal- en Oost-Europa. De uitkomst van dit verkoopproces is nog onduidelijk, nu de Hongaarse autoriteiten dwarsliggen, maar Aegon heeft wel gezegd dat verkopen geen negatief effect zullen hebben op de doelen voor 2023.

Berenberg voorziet voor 2021 een dividend van 0,17 euro per aandeel, wat vervolgens stijgt naar 0,20 euro en voor 2023 zelfs naar 0,25 euro per aandeel Aegon.

Het aandeel Aegon steeg maandag 0,5 procent tot 3,94 euro.