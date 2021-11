Productiestijging Japanse industrie blijft achter bij prognose Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse industrie heeft in oktober op maandbasis meer geproduceerd, terwijl de vooruitzichten ook positief zijn. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van het Japanse ministerie van handel en industrie. Op maandbasis ging het om een productietoename van 1,1 procent, terwijl de Japanse overheid eerder rekende op een stijging op maandbasis van 6,4 procent. In september daalde productie op maandbasis nog met 5,4 procent. Op jaarbasis was er in oktober wel sprake van een afname, van 4,7 procent tegen een daling met 2,3 procent een maand eerder Voor november rekent de Japanse overheid op een productiestijging van 9,0 procent op maandbasis. Dat is beduidend meer dan de eerdere raming van 5,7 procent. Voor december mikt de overheid vervolgens op een plus van 2,1 procent op maandbasis. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.