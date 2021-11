Aanhoudende groei Nederlandse detailhandel

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel is in oktober harder gegroeid dan in september. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend.

De omzet steeg in oktober met 6,6 procent op jaarbasis en de verkoopvolumes lagen 4,8 procent hoger. In september steeg de omzet met 4,1 procent, in augustus met 3,3 en in juli met 2,7 procent.

In vergelijking met oktober 2019 lag de omzet van de detailhandel 14,2 procent hoger in oktober 2021.

De online omzet lag in oktober dit jaar 3,4 procent hoger dan in oktober 2020.

De omzet van de non-foodwinkels groeide in oktober met 12,7 procent. Het volume was 9,2 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van oktober 2019 lag de omzet van non-foodwinkels in oktober 2021 ruim 14 procent hoger.

Correctie

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in oktober. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,3 procent hoger dan in oktober 2020.