Wall Street schudt virusvrees af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag deels hersteld van de stevige klap voor het weekend, toen de markten schrokken van een nieuwe coronavariant.

De S&P 500 won op het slot 1,3 procent op 4.655,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,7 procent en eindigde op 35.135,94 punten en Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 15.782,83 punten.

“Vrijdag werd in paniek verkocht”, aldus Ipek Ozkardeskaya, senior analist bij Swissquote Bank. Beleggers hebben het weekend tijd gehad om even op adem te komen. Ook merkte Ozkardeskaya op dat vanwege Thanksgiving eind vorig week de handelsvolumes lager waren, wat de verliezen waarschijnlijk verergerde.

Nu wachten beleggers op meer duidelijkheid over de overdraagbaarheid en ernst van de omicron-variant en of de huidige vaccins efficiënt zijn. Sommige vermogensbeheerders vrezen dat de nieuwe variant de mondiale mobiliteit en het economisch herstel in gevaar brengen.

Anderen verwachten dat de economische gevolgen van de variant beperkt zullen blijven omdat fabrikanten hun vaccins bijwerken om de coronavariant te bestrijden.

“We weten dat in een situatie als deze de wind heel snel kan draaien. We kunnen één nieuwtje krijgen en [de markt duikt] opnieuw in het rood”, aldus Ozkardeskaya.

“Ondanks de onweerstaanbare aantrekkingskracht van buy-the-dip vanwege de twijfelachtige eerste indicaties over Omicron, zijn we slechts één negatief nieuwsbericht verwijderd van een terugkeer naar paniek”, voegde Jeffrey Halley, senior marktanalist bij Oanda toe. Halley verwacht dat deze week de krantenkoppen de markten in beweging kunnen brengen.

De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag dat er geen reden tot paniek is met betrekking tot de omicron-variant. Hij verwacht dan ook geen nieuwe lockdowns om een eventuele uitbraak te beteugelen.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten in oktober zijn gestegen met 7,5 procent, na een daling in september.

Later deze week volgen de twee Amerikaanse banenrapporten, met de officiële werkgelegenheidscijfers op vrijdag.

"Wellicht komt het aantal nieuwe banen weer boven de 550.000 stuks uit. Minstens zo belangrijk echter is het werkloosheidspercentage. Dat cijfer beïnvloedt immers ook het arbeidsaanbod: hoeveel mensen op zoek zijn naar een baan. Dat aantal blijft vooralsnog te laag. Wat krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt, tot hogere lonen leidt en uiteindelijk de verdere groei van de economie kan verhinderen", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1280. De olieprijs wist deels te herstellen van de coronaklap voor het weekend. Bij een settlement van 69,95 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent duurder.

Analisten van Sevens Report verwachten dat "zolang er geen nieuwe lockdowns komen die het economisch herstel laten ontsporen, de olieprijzen wel zullen stabiliseren."

Analisten denken verder dat de scherpe verkoopgolf eind vorige week de grootste olieproducenten een reden geven om de geplande productieverhogingen uit te stellen. De OPEC en zijn bondgenoten praten deze week over de nieuwe coronavariant en de impact op de vraag naar olie. Er stond voor donderdag al een standaardbijeenkomst gepland, maar die zal nu vooral in het teken staan van omicron.

"De groep staat er niet om bekend dat het overhaaste beslissingen neemt", volgens analist Louise Dickson van Rystad Energy, die voorspelt dat OPEC ofwel de bestaande afspraak handhaaft om de productie maandelijks met 400.000 vaten per dag te verhogen of nog voorzichtiger wordt tot er meer duidelijk is over de impact van de nieuwe coronavariant.

Bedrijfsnieuws

Moderna liet zondag weten dat het binnen anderhalve maand een vaccin tegen de omicron-variant klaar zal hebben. Het aandeel steeg bijna 12 procent. Pfizer en BioNTech werken ook aan een aangepast vaccin, meldde CNBC. Pfizer daalde 3 procent en BioNTech won juist 4 procent.

Sectorgenoot Merck daalde meer dan 5 procent na een adviesverlaging van Citigroup. Dinsdag buigt het adviescomité van de FDA zich over de coronapil van het bedrijf. De werkzaamheid zou een stuk lager zijn dan aanvankelijk gedacht.

Jack Dorsey, de CEO en oprichter van Twitter is van plan om terug te treden bij het social media bedrijf en wordt opgevolgd door chief technical officer Parag Agrawal. Dit meldde het bedrijf maandag, nadat er eerder al berichten in de media verschenen. Het aandeel daalde op het slot bijna 3 procent.

Ook personeelsveranderingen bij Walmart, dat op zoek moet naar een nieuwe CFO. Brett Briggs, die sinds 2016 financieel directeur is, vertrekt. Het aandeel daalde ruim 1,5 procent.

CEO Satya Nadella van Microsoft heeft begin vorige week voor 285,3 miljoen dollar aan aandelen Microsoft verkocht. In totaal verkocht Nadella 838.584 aandelen Microsoft voor 340,26 dollar per stuk. Het aandeel sloot vrijdag op 329,68 dollar. Maandag sloot het aandeel ruim 2 procent hoger op 336,63 dollar.

Amazon is zijn distributienetwerk snel aan het uitbreiden om aan de sterk gestegen vraag tijdens de pandemie te kunnen voldoen. In twee jaar tijd is het aantal distributiecentra in de VS verdubbeld tot meer dan 450, meldde logistiekconsultant MWPVL. Het aandeel steeg ruim 1,5 procent.

Retailers als Macy's en Best Buy wisten niet overtuigen op Cyber Monday en verloren zo'n 2 tot 3 procent. Adobe meldde dat Amerikaanse retailers vermoedelijk de hoogste online omzet van het jaar hebben behaald op Cyber Monday, maar dat die wellicht lager uitkomt dan een jaar eerder.

Autoverhuurbedrijf Hertz wil voor 2 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel steeg 6 procent.