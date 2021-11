Retailers VS behalen op Cyber Monday hoogste online omzet 2021

(ABM FN-Dow Jones) De online omzetten van Amerikaanse retailers zijn op Cyber Monday vermoedelijk de hoogste van dit jaar maar vallen ten opzichte van 2020 wellicht tegen. Dit meldde Adobe maandag in een update.



Het softwarebedrijf rekent op een online omzet van detailhandelaren in de Verenigde Staten van 10,2 tot 11,3 miljard dollar. Dat was een jaar geleden 10,8 miljard dollar.



Volgens Adobe vielen de online verkopen op Thanksgiving en Black Friday al tegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De omzet van 5,1 miljard dollar tijdens Thanksgiving is gelijk aan de feestdag vorig jaar en de Black Friday-omzet van retailers van 8,9 miljard dollar komt lager uit dan de 9 miljard dollar die op dezelfde dag in 2020 nog werd verdiend.



Volgens Adobe is de daling te verklaren door het feit dat de omzetten eerder in het feestdagenseizoen hoger lagen. Zo wist de Amerikaanse detailhandel tussen 1 en 28 november voor ruim 99 miljard dollar aan online omzet te behalen. Dat is een stijging van bijna 14 procent op jaarbasis.



Daarnaast waren er minder Cyber Monday-aanbiedingen. Ook kregen consumenten vaker het bericht dat iets niet op voorraad was, vanwege de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Wel waren de schappen minder leeg dan verwacht, aldus Adobe.

Bron: ABM Financial News