Olieprijs herstelt iets maar blijft onder 70 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag iets hersteld van de coronaklap voor het weekend. Bij een settlement van 69,95 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent duurder.

Analisten van Sevens Report verwachten dat "zolang er geen nieuwe lockdowns komen die het economisch herstel laten ontsporen, de olieprijzen wel zullen stabiliseren."

Vrijdag werden de financiële en grondstoffenmarkten opgeschrikt door een nieuwe coronavariant; omicron, die in Zuid-Afrika is ontdekt maar inmiddels ook in andere landen is opgedoken.

De daling van de olieprijs was wat overdreven, wat het herstel van vandaag verklaart, aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens de marktkenner was het bovendien een welkome daling voor consumenten die de laatste tijd veel last hadden van de hogere prijzen aan de pomp.

Analisten denken verder dat de scherpe verkoopgolf eind vorige week de grootste olieproducenten een reden geven om de geplande productieverhogingen uit te stellen. De OPEC en zijn bondgenoten praten deze week over de nieuwe coronavariant en de impact op de vraag naar olie. Er stond voor donderdag al een standaardbijeenkomst gepland, maar die zal nu vooral in het teken staan van omicron.

"De markt zal zich vooral richten op hoe OPEC+ reageert op de dreiging van de variant", volgens Louise Dickson van Rystad Energy.

"De groep staat er niet om bekend dat het overhaaste beslissingen neemt", aldus de analist, die voorspelt dat OPEC ofwel de bestaande afspraak handhaaft om de productie maandelijks met 400.000 vaten per dag te verhogen of nog voorzichtiger wordt tot er meer duidelijk is over de impact van de nieuwe coronavariant.