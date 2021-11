Herstel op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag deels hersteld van de forse klappen van voor het weekend. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 467,24 punten, de Duitse DAX won 0,2 procent tot 15.280,86 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,5 procent bij een slotstand van 6.776,25 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,9 procent hoger op 7.109,95 punten.

Op vrijdag werden de markten nog opgeschrikt door een nieuwe variant van het coronavirus.

"Na de forse verkoopgolf op vrijdag lijkt het erop dat we een wilde rit tegemoet gaan deze week, nu we richting het einde van het jaar gaan", voorspelt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"We hebben altijd al geweten dat nieuwe varianten een probleem zouden kunnen worden, maar in de afgelopen twaalf maanden zijn er veel berichten geweest over de gevaren van nieuwe varianten, maar deze berichten wisten de markt niet zo te choqueren als afgelopen vrijdag", zo stelde Hewson. "Het is niet duidelijk of deze Omicron-variant dodelijker is dan de huidige Delta-variant, die in Europa nog steeds voor genoeg problemen zorgt."

De eerste berichten in Zuid-Afrika laten volgens Hewson zien dat ondanks vele besmettingen er nog geen berichten zijn over ziekenhuisopnames of doden als gevolg van de nieuwe variant.

"Daarom was de marktreactie op vrijdag zo opvallend." Er is nog veel onzekerheid over de behandeling van de Omicron-variant, de besmettelijkheid ervan en de efficiëntie van vaccins.

Op macro-economisch vlak werd maandag onder meer bekend dat de inflatie in Duitsland in november verder is opgelopen, tot 5,2 procent.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zijn de redenen voor de hoge inflatie in Duitsland inmiddels wel bekend; een tijdelijke verlaging van de btw en de hoge energieprijzen. Toch zal het volgens Brzeski tot eind 2022 of begin 2023 duren voor de inflatie in Duitsland weer onder de 2 procent uitkomt.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in november zoals verwacht verder verzwakt. De index daalde van min 4,8 tot min 6,8.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,1269. Een vat WTI-olie steeg zo'n 4 procent na een daling van zo'n 12 procent op vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Aandelen die vrijdag flink onder druk stonden, wisten maandag te herstellen. Naast financials en energiefondsen deden ook producenten van luxeartikelen en verzekeraars goede zaken.

In Parijs ging Kering aan kop met een plus van 2,8 procent en wonnen Unibail-Rodamco-Westfield en STMicroelectronics 2,6 procent. Carrefour was de grootste daler en verloor 2,0 procent.

In Frankfurt werd de DAX aangevoerd door RWE, met een winst van 2,7 procent, terwijl E.ON 1,8 procent won en Delivery Hero 2 procent steeg. Continental verloor ruim 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.