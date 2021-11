AEX krabbelt op

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag deels hersteld van de forse klap voor het weekend. Bij een slot van 787,01 punten, steeg de AEX 0,7 procent.

Op vrijdag werden de markten opgeschrikt door een nieuwe variant van het coronavirus. Op weekbasis verloor de AEX dan ook bijna 5 procent. Maandag lijkt de rust deels teruggekeerd, hoewel beleggers het nieuws rond Omicron, de nieuwe coronavariant wel nauwlettend in de gaten zullen houden.

"Na de forse verkoopgolf op vrijdag lijkt het erop dat we een wilde rit tegemoet gaan deze week, nu we richting het einde van het jaar gaan", voorspelt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Zolang er geen duidelijkheid is over de ernst van deze variant en de werkzaamheid van de vaccins, is er geen zinnig woord over de impact op economie en markten te zeggen. Na de eerste paniekerige reacties, ook op financiële markten, volgde afgelopen weekend het nieuws dat de symptomen mild zouden zijn. Maar dat zijn eerste indicaties. We weten het nog niet", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Daarnaast verwacht Pfizer/BioNTech binnen twee weken duidelijkheid te kunnen geven over de werkzaamheid van zijn vaccin. Moderna zegt een aangepaste versie beschikbaar te kunnen hebben begin januari", vulde de econoom aan.

Op macro-economisch vlak werd onder meer bekend dat de inflatie in Duitsland in november verder is opgelopen, tot 5,2 procent.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zijn de redenen voor de hoge inflatie in Duitsland inmiddels wel bekend; een tijdelijke verlaging van de btw en de hoge energieprijzen. Toch zal het volgens Brzeski tot eind 2022 of begin 2023 duren voor de inflatie in Duitsland weer onder de 2 procent uitkomt.

Later deze week volgen de twee Amerikaanse banenrapport, met de officiële werkgelegenheidscijfers op vrijdag.

"Wellicht komt het aantal nieuwe banen weer boven de 550.000 stuks uit. Minstens zo belangrijk echter is het werkloosheidspercentage. Dat cijfer beïnvloedt immers ook het arbeidsaanbod: hoeveel mensen op zoek zijn naar een baan. Dat aantal blijft vooralsnog te laag. Wat krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt, tot hogere lonen leidt en uiteindelijk de verdere groei van de economie kan verhinderen", aldus Luc Aben.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot in Amsterdam op 1,1269. Een vat WTI-olie stijgt bijna 4 procent na een daling van zo'n 12 procent op vrijdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed Royal Dutch Shell goede zaken, in het spoor van een herstellende olieprijs. Het aandeel Shell steeg ruim 2,5 procent. Besi en ASML wonnen zo'n 2,5 tot 3 procent.

Philips sloot de rij met een verlies van meer dan 3 procent, terwijl Just Eat Takeaway bijna 3 procent in moest leveren.

In de Midkap won Fugro bijna 3 procent en ging ook Basic-Fit zo'n 3 procent hoger. Vrijdag was dit nog één van de grootste dalers. Flitshandelaar Flow Traders, dat vrijdag nog profiteerde van de extreme marktvolatiliteit, verloor maandag een half procent. PostNL was hekkensluiter met een verlies van bijna 3 procent.

In de AScX won Accell ruim 3 procent, Accell dik 2,5 procent en steeg BAM 2 procent. Grootste dalers waren Wereldhave en Pharming, die rond de 3 procent verloren.

Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg ruim 11 procent. Het betaalbedrijf neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over voor 10,7 miljoen nieuwe aandelen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.