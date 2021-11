Update: CEO Twitter treedt terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jack Dorsey, de CEO en oprichter van Twitter is van plan om terug te treden bij het social media bedrijf en wordt opgevolgd door chief technical officer Parag Agrawal. Dit meldde het bedrijf maandag, nadat er eerder al berichten in de media verschenen. "Ik heb besloten Twitter te verlaten omdat ik ervan overtuigd ben dat het bedrijf klaar is om verder te gaan zonder zijn oprichters", zei Dorsey in een toelichting. Agrawal, sinds 2017 technisch directeur bij Twitter, treedt ook toe tot de raad van bestuur. Dorsey blijft nog bestuurslid tot zijn termijn bij de aandeelhoudersvergadering in 2022 afloopt. Bret Taylor wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en volgt daarmee Patrick Pichette op. Dit wordt op zijn beurt weer de voorzitter van het audit comité van Twitter. Dorsey is momenteel topman van zowel Twitter als betaalbedrijf Square. Elliott Management, een van de aandeelhouders van het bedrijf, vroeg zich vorig jaar al af of Dorsey niet bij een van de twee bedrijven op moest stappen. Twitter meldde maandag ook dat het vertrek van Dorsey niets verandert aan de outlook voor het vierde kwartaal en 2021 en de doelen op de middellange termijn. Het aandeel Twitter noteert maandag bijna 3 procent hoger, nadat de handel even stil lag in afwachting van een persbericht van het bedrijf. Update: om bevestiging Twitter toe te voegen. Bron: ABM Financial News

