CEO Twitter treedt terug - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jack Dorsey, de CEO en oprichter van Twitter is van plan om terug te treden bij het social media bedrijf. Dit meldde zakenzender CNBC maandag op basis van ingewijden.



Dorsey is momenteel topman van zowel Twitter als betaalbedrijf Square. Elliott Management, een van de aandeelhouders van Twitter vroeg zich vorig jaar al af of Dorsey niet bij een van de twee bedrijven op moest stappen.



Het aandeel Twitter steeg in de voorbeurshandel op Wall Street maandag zo'n 11 procent. Inmiddels noteert het aandeel kort na de openingsbel in New York 5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

