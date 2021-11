Wall Street hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,9 procent in het groen.

“Vrijdag werd in paniek verkocht”, aldus Ipek Ozkardeskaya, senior analist bij Swissquote Bank. Beleggers hebben nu volgens de analist tijd gehad om even op adem te komen. Ook merkte de analist op dat vanwege Thanksgiving eind vorig week de handelsvolumes lager waren, wat de dalingen waarschijnlijk verergerde.

Nu wachten beleggers op meer duidelijkheid over de overdraagbaarheid en ernst van de Omicron-variant en of de huidige vaccins efficiënt zijn. Sommige vermogensbeheerders vrezen dat de nieuwe variant de mondiale mobiliteit en het economisch herstel in gevaar kan brengen.

Anderen verwachten dat de economische gevolgen van de variant beperkt zullen blijven omdat fabrikanten hun vaccins bijwerken om de coronavariant te bestrijden.

“We weten dat in een situatie als deze de wind heel snel kan draaien. We kunnen één nieuwtje krijgen en [de markt duikt] opnieuw in het rood”, aldus Ozkardeskaya.

“Ondanks de onweerstaanbare aantrekkingskracht van buy-the-dip vanwege de twijfelachtige eerste indicaties over omicron, zijn we slechts één negatief nieuwsbericht verwijderd van een terugkeer naar paniek”, voegde Jeffrey Halley, senior marktanalist bij Oanda, verder toe. Halley verwacht dat deze week de krantenkoppen de markten in beweging kunnen brengen.

Economen van Morgan Stanley Asia zijn van mening dat landen die de nul-covid-strategie hebben ingevoerd, zoals China, Hong Kong en Taiwan, op korte termijn waarschijnlijk weinig economische gevolgen zullen ondervinden van de nieuwe variant. Andere landen, zoals Japan, Zuid-Korea en Singapore, zouden meer te lijden hebben, onder meer door een grotere druk op hun gezondheidszorgsystemen. De nul-covid-strategie draait om het volledig uitbannen van het virus.

De olieprijs steeg maandag sterk na de duikeling van vrijdag. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 5,3 procent tot 71,74 dollar, nadat de prijs vrijdag tien dollar zakte tot 68 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1293. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1302 op de borden. De koers van de euro steeg vrijdag ruim een procent nadat de verwachte renteverhogingen van de Fed werden "uitgeprijsd" waardoor de dollar verzwakte.

Bedrijfsnieuws

Moderna liet zondag weten dat het binnen anderhalve maand een vaccin tegen het omicron-variant klaar zal hebben. Het aandeel lijkt maar liefst elf procent hoger te openen.

Walmart gaat op zoek naar een nieuwe CFO. Brett Briggs, die sinds 2016 financieel directeur is, stopt en gaat aan de slag in de for-profit en nonprofit-sector. Het aandeel reageert in de elektronische handel voorbeurs nog nauwelijks op het nieuws.

CEO Satya Nadella heeft begin vorige week voor 285,3 miljoen dollar aan aandelen Microsoft verkocht. In totaal verkocht Nadella 838.584 aandelen Microsoft voor 340,26 dollar per stuk. Het aandeel sloot vrijdag op 329,68 dollar. Microsoft lijkt ruim een procent hoger te openen.

Amazon is zijn distributienetwerk snel aan het uitbreiden om aan de sterk gestegen vraag tijdens de pandemie te kunnen voldoen. In twee jaar tijd is het aantal distributiecentra in de VS verdubbeld tot meer dan 450, meldde logistiekconsultant MWPVL.

Autoverhuurbedrijf Hertz wil voor 2 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel steeg 7 procent in de handel voorbeurs.

Nissan wil 18 miljard dollar investeren in elektrische auto's in de komende vijf jaar. Met twintig nieuwe elektrische automodellen wil de Japanse autofabrikant weer terug in de race komen, nadat het bedrijf meer dan tien jaar geleden pionierde met zijn Nissan Leaf. Inmiddels zetten beleggers hun geld vooral in op andere autofabrikanten die zich meer focussen op elektrisch rijden, zoals Tesla, Ford en Volkswagen. Nissan sloot 5 procent lager in Tokyo.

Slotstanden

De S&P 500 verloor vrijdag 2,3 procent bij een slot van 4.594,62 punten, de Nasdaq daalde 2,2 procent en sloot op 15.491,66 punten. De Dow Jones index eindigde 2,5 procent in het rood op 34.899,34 punten.