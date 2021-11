Hertz kondigt aandeleninkoop aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Hertz Global Holdings is van plan om tot 2 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. Dit meldde het Amerikaanse autoverhuurbedrijf, dat in 2020 nog faillissement aanvroeg, maandag. Onlangs kreeg Hertz een notering aan de Nasdaq via een zogeheten uplisting. Toen werd al akkoord gegeven voor een aandeleninkoop van 200 miljoen dollar. Daarbovenop heeft het bedrijf nu groen licht van de raad van bestuur om de aandeleninkopen uit te breiden tot een maximum van 2 miljard dollar. In de elektronische handel voorbeurs steeg het aandeel Hertz ruim acht procent. Bron: ABM Financial News

