Fors meer winst voor Gazprom

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gazprom heeft in de eerste negen maanden van dit jaar fors meer winst geboekt, dankzij de sterke stijging van de omzet en prijzen van aardgas. Dit bleek maandag uit cijfers. Het Russische staatsbedrijf boekte in de afgelopen negen maanden een winst van 1,95 biljoen roebel, of 23 miljard euro, tegen een verlies van 327 miljard roebel een jaar eerder in dezelfde periode. De aangepaste winst, voor rente, belastingen, afwaarderingen en amortisatie was meer dan twee keer zo hoog als een jaar eerder op 2,21 biljoen roebel, omdat er 77 procent meer aardgas werd verkocht. Gazprom stelde dat de omzet van aardgas dat werd verkocht aan Europese en andere landen buiten de voormalige Sovjet-Unie meer dan verdubbelde tot 1,33 biljoen roebel, of zo'n 16 miljard euro. De prijzen in roebels stegen met 95 procent en de volumes met 14 procent. Bron: ABM Financial News

