Reliance Industries overweegt overname British Telecom - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reliance Industries wil het marktaandeel van zijn eigen telecommerk Jio’s in het Verenigd Koninkrijk uitbreiden met de overname van British Telecom. Dit schrijft de Indiaanse Economic Times maandag op basis van bronnen. De geruchten volgen slechts twee maanden op berichten dat Reliance werd overboden door een consortium investeerders van Apax Partners en Warburg Pincus, die de Nederlandse tak van T-Mobile overnemen voor 5,1 miljard euro. Het aandeel BT Group steeg maandagmiddag in Londen met ruim vijf procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.