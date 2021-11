Europese beurzen herstellen van de schrik

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, herstellend van de schrik van vrijdag om een nieuwe variant van het coronavirus, die mogelijk minder bedreigend is voor de economie dan werd gevreesd, en zelfs een meevaller zou kunnen blijken te zijn.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 469,27 punten, de Duitse DAX won 0,8 procent tot 15.384 punten, de Franse CAC steeg 1,2 procent tot 6.823 punten en de FTSE100 steeg 1,2 procent tot 7.129 punten.

Vrijdag maakten de markten zich voor het eerst sinds ruim een jaar weer echt druk om een ontwikkeling in de coronapandemie. De valutamarkten bewogen sterk, omdat de verwachte renteverhogingen door de Fed en de Bank of England deels werden "uitgeprijsd", met het risico dat een gevaarlijke nieuwe variant het economisch herstel zou kunnen laten ontsporen.

Ook de aandelenmarkten gingen hard onderuit.

De markten werden in het weekend gerustgesteld door berichten van een Zuid-Afrikaanse arts, die vertelde dat de ziektebeelden van de nieuwe virusvariant vooralsnog niet heel ernstig zijn en dat de bestaande vaccins wel enige bescherming lijken te bieden. "De markten lijken ietwat gerustgesteld door deze arts die zegt dat het lijkt mee te vallen", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Als deze variant minder gevaarlijk is kan de wereldbevolking met minder risico immuniteit opbouwen tegen het coronavirus om zo de nu al bijna twee jaar durende pandemie sneller achter zich te laten.

Economisch nieuws was er over het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat in november zoals verwacht verder is verzwakt. De index daalde van min 4,8 tot min 6,8.

Olie noteerde 5 procent hoger, nadat deze vrijdag kelderde van ruim 78 dollar tot 68 dollar. Een future op een vat West Texas Intermediate steeg vanochtend tot 71,56 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1293, licht terugvallend na de sterke winst van vrijdag, toen de renteverhogingen uit de Amerikaanse dollar en het Britse pond werden geprijsd, waardoor de euro sterk kon herstellen. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1302 op de borden, terwijl de koers in de voorgaande dagen nog rond 1,1200 schommelde.

Bedrijfsnieuws

De koerswinsten waren breed gedragen, zoals ook de verliezen vrijdag breed werd geleden.

De olie-industrie ging voorop in Amsterdam met een winst van 3,8 procent voor Shell en 4,2 procent voor Fugro. Ook in Parijs was oliereus Total een koploper met 3,3 procent koerswinst. Stroomproducent RWE won 4 procent in Frankfurt.

Luxegoederen-fabrikanten Kering en EssilorLuxottica konden ook rekenen op belangstelling van koopjesjagers. De aandelen stegen 3,3 tot 2,2 procent.

Ook verzekeraars waren in trek, profiterend van de herstellende verwachtingen van hogere rentes. Herverzekeraar Munich Re werd 3 procent meer waard, Allianz 2,1 procent en Axa 1,5 procent.

Banken zoals Société Générale, Crédit Agricole en ING stegen ruim 2 procent.

Philips, Prosus en Deutsche Boerse behoorden tot de dalers. Ook in de defensieve voedingshoek waren er verliezen. Unilever, Danone en Carrefour stonden in het rood, hoewel de dalingen veelal beperkt bleven tot 1 procent.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,8 procent in het groen.

Wall Street sloot vrijdag fors lager. De S&P 500 verloor 2,3 procent tot 4.594,62 punten, de Nasdaq daalde 2,2 procent en eindigde op 15.491,66 punten en de Dow Jones index eindigde 2,5 procent in het rood op 34.899,34 punten.