Valuta: dollar herstelt na eerste schrik om Omicron

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar en het Britse pond herstellen maandag van de verliezen die vrijdag werden geleden op het nieuws over een zeer besmettelijke variant van het coronavirus, de omicron-variant genaamd. De markten werden in het weekend gerustgesteld door berichten van een Zuid-Afrikaanse arts, die vertelde dat de ziektebeelden van de nieuwe virusvariant vooralsnog niet heel ernstig zijn en dat de bestaande vaccins wel enige bescherming lijken te bieden. De euro noteerde op 1,1287 dollar maandagochtend, na vrijdag te zijn opgelopen van rond 1,1200 tot boven 1,1300 dollar. "De markten lijken ietwat gerustgesteld door deze arts die zegt dat het lijkt mee te vallen", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Vrijdag maakten de markten zich voor het eerst sinds ruim een jaar weer echt druk om een ontwikkeling in de coronapandemie. De valutamarkten met name lieten forse bewegingen zien, omdat de verwachte renteverhogingen door de Fed en de Bank of England deels werden "uitgeprijsd", met het risico dat een gevaarlijke nieuwe variant het economisch herstel zou kunnen laten ontsporen. Hierdoor herstelde de koers van de euro met meer dan een procent. Die beweging is maandag weer aan het terugdraaien, zei Koopman. Interessant is dat de nieuwe variant ook juist een zegen zou kunnen zijn, als deze zeer besmettelijk maar minder gevaarlijk is. Dit zou het mogelijk maken voor de wereldbevolking om sneller immuniteit op te bouwen tegen de verschillende varianten van het coronavirus om zo de nu al bijna twee jaar durende pandemie sneller achter zich te laten. "Vooralsnog zijn er bemoedigende signalen dat de symptomen mild lijken vergeleken met andere varianten, maar de onzekerheid zal waarschijnlijk nog altijd tot meer volatiliteit in valuta leiden", zei MUFG, erop wijzend dat de nieuwe golf van het coronavirus al de koersen van Europese beleggingen en valuta heeft ondermijnd de afgelopen weken. De nieuwe variant zou deze trend nog kunnen versterken. Economisch nieuws komt deze week vooral op vrijdag, met het Amerikaanse banenrapport en andere cijfers uit de Verenigde Staten, zei Koopman. Bron: ABM Financial News

