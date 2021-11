OCI tekent samenwerking met Navigator voor CO2-opslag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een Amerikaanse kunstmestbedrijf van OCI heeft een overeenkomt gesloten met Navigator CO2 Ventures om koolstofdioxide te transporteren en op te slaan in zijn opslagsysteem Heartland Greenway. Dat maakte OCI maandag bekend. Het project wordt gesteund door een infrastructuurfonds van BlackRock. "Dit project stelt ons in staat om onze CO2-voetafdruk snel en effectief te verminderen en producten met een lage CO2-waarde aan te bieden aan onze klanten ", zei CEO Ahmed El-Hoshy. Navigator zal 1,13 miljoen ton CO2 per jaar opslaan, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 245.000 auto's. In de eerste fase gaat het om circa 500.000 ton per jaar aan gas dat bij industriële processen vrijkomt. De rest volgt in fase twee, wanneer de installatie om het kooldioxidegas uit de verbrandingsgassen te filteren economisch haalbaar wordt door aanpassingen in de regelgeving. Vanaf fase twee zou de grootste kunstmestfabriek van Iowa nagenoeg alle geproduceerde CO2 afvangen en opslaan. De eerste fase zou eind 2024 in werking moeten treden. Bron: ABM Financial News

