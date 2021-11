Onderzoek: kwart jongvolwassenen belegt in crypto Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bux

(ABM FN-Dow Jones) Ruim een kwart van de jongvolwassenen belegt in crypto. Dit blijkt uit onderzoek van Rabobank en Nibud. Sowieso belegt 42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Een derde van hen steekt het geld in traditionele beleggingen, dat wil zeggen in aandelen, obligaties, fondsen en indextrackers. En 27 procent bezit cryptomunten. De voornaamste reden waarom jongvolwassenen beleggen, is om vermogen op te bouwen. "En hoewel jongvolwassenen zelf aangeven dat je dit alleen moet doen als je voldoende kennis hebt, lijken zij dit zelf niet allemaal te hebben", concluderen de onderzoekers. "De intentie van de jongeren is goed. We snappen dat zij, nu de rente zo laag is, op zoek gaan naar een andere manier om vermogen op te bouwen. Beleggen kan een optie zijn. Alleen niet, als je verder helemaal geen buffer hebt. De hoofdregel is dat je alleen moet beleggen met geld dat over is. Geld waarmee je risico kan lopen", zegt directeur Arjan Vliegenthart van Nibud. Van alle zelfstandig wonende jongvolwassenen die traditionele beleggingen hebben, geeft 28 procent aan minder dan 2.500 euro aan spaargeld of beleggingen te hebben. De jongvolwassenen vinden cryptovaluta een minder goede manier van vermogensopbouw dan traditionele beleggingen. Ook vinden ze cryptovaluta een risicovollere manier van beleggen. Bron: ABM Financial News

