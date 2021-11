Nissan gaat miljarden investeren in elektrische auto's

(ABM FN-Dow Jones) Nissan wil de komende 5 jaar voor bijna 16 miljard euro investeren in de productie van elektrische auto's. Dit maakte de Japanse autofabrikant maandag bekend.

Topman Makoto Uchida zei dat Nissan het voortouw wil nemen bij de overgang van benzine naar elektrisch rijden. De Japanse automaker was echter terughoudend met het afgeven van verkoopdoelstellingen.

Onder voormalig topman Carlos Ghosn beloofden Nissan en partner Renault SA ooit om tegen 2016 1,5 miljoen elektrische voertuigen te verkopen. Deze doelstelling faalde hopeloos.

In de VS heeft president Joe Biden onlangs een 'executive order' uitgevaardigd zodat in 2030 de helft van alle verkochte auto’s elektrisch is.

Nissan wil al in 2026 dat meer dan 75 van alle auto's die het in Europa verkoopt elektrisch is. In China moet dit 40 procent zijn. Diezelfde 40 procent denkt Nissan pas in 2030 in de VS te behalen.