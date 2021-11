Herstel AEX voorzien na koersval vrijdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,6 procent.

Vrijdag moest de AEX nog 3,2 procent prijsgeven en de hoofdgraadmeter sloot op 781,63 punten, nadat duidelijk werd dat een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Op weekbasis verloor de hoofdindex bijna 5 procent.

Ook Wall Street moest tijdens een verkorte handelsdag op Black Friday een forse stap terug doen met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 2,3 procent.

In Azië konden beleggers vrijdagochtend als eerste reageren op de nieuwe coronarealiteit en de hoofdindices verloren 2 tot 3 procent. Vanochtend laten de Aziatische aandelenmarkten geen herstel zien, maar van paniek lijkt ook geen sprake. De Nikkei index in Japan verliest 1,6 procent, terwijl Hongkong en Seoel grofweg 1 procent lager noteren. Sydney en Shanghai verliezen ongeveer een half procent. De luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific daalt wel flink met 5 procent.

De Amerikaanse olie-future verloor vrijdag door angst voor toenemende reisbeperkingen maar liefst 12 procent en dook daarmee onder de 69 dollar per vat. In Azië stijgt de olie-future vanochtend evenwel weer met 4,5 procent.

"Het lijkt erop dat deze variant misschien niet zo verschrikkelijk is als de markt vrijdag vreesde, maar het leidt er wel toe dat beleggers voorzichtiger zijn geworden", zei analist John Vail van Nikko Asset Management.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde zondag in een verklaring dat het nog steeds onduidelijk is of een infectie met de omicron-variant een ernstiger verloop van de ziekte veroorzaakt dan andere coronavarianten, waaronder de delta-variant.

Beleggers kijken nu met extra aandacht naar China, dat met een succesvolle corona-aanpak de ziekte eerder de deur wist te wijzen.

“De verspreiding van zeer overdraagbare varianten kan China’s zero-covid-strategie uiteindelijk onhoudbaar maken. Maar op de korte termijn is de kans groot dat de autoriteiten zeer strenge maatregelen zullen doorvoeren”, zei analist Mark Williams van Capital Economics. Eerder deinsden de Chinese autoriteiten er niet voor terug om zeer strenge lockdowns door te voeren, waarbij onder meer steden volledig van de buitenwereld werden afgesloten.

Het cijferseizoen is inmiddels voorbij en de macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Wel krijgen beleggers inzicht in de Duitse inflatie in november en de aanstaande Amerikaanse woningverkopen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Ease2pay neemt Involtum over en het betaalbedrijf financiert de overname door het uitgeven van ruim 10,7 miljoen nieuwe aandelen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 2,3 procent bij een slot van 4.594,62 punten, de Nasdaq daalde 2,2 procent en sloot op 15.491,66 punten. De Dow Jones index eindigde 2,5 procent in het rood op 34.899,34 punten.