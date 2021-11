Ease2Pay neemt Rotterdams transactieplatform Involtum over

(ABM FN-Dow Jones) Ease2Pay neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over voor 10,7 miljoen nieuwe aandelen. Dat maakte het beursgenoteerde betaalbedrijf maandagochtend bekend.

"Deze transactie zal Ease2Pay het leidende mobiele betaalplatform maken voor gedeelde transportdiensten", stelde bestuurder Gijs van Lookeren Campagne van Ease2Pay. "Dankzij verkregen toezeggingen van het management van zowel Ease2Pay en Involtum alsmede langetermijnaandeelhouders van Ease2Pay, kunnen we onze ambitieuze groeistrategie najagen."

Involtum-aandeelhouders en geldschieter ENERGIIQ, een innovatiefonds, zullen leningen aan Involtum eerst omzetten in nieuwe Involtum aandelen ter waarde van 1,4 miljoen euro en Ease2Pay's grootaandeelhouder The Internet of Cars zal een lening van 510.000 euro omzetten in aandelen, voorafgaand aan de deal.

Daarnaast zullen voor een bedrag van 6,375 miljoen euro ongeveer 2,11 miljoen nieuwe aandelen tegen 3,02 euro per stuk worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders van beide bedrijven. Het aandeel Ease2Pay sloot vrijdag op 2,68 euro.

Na de transactie zullen aandeelhouders van Involtum voor 46,6 procent eigenaar zijn van het nieuwe Ease2Pay.

Involtum biedt een activatie- en transactieplatform aan dat werkt via het Internet of Things. Het platform biedt een facturering- en betaalsysteem dat is gericht op elektrische oplaadpalen voor elektrische vrachtwagens en auto's, bijvoorbeeld in havens, camperplaatsen en bij wasserettes.

Involtum is actief door heel Europ en is marktleider voor elektrische vrachtwagens en koelwagens met het merk NomadPower. Een ander merk is AanUit.net.

Ease2Pay blijft rondkijken naar meer financieringsbronnen om zijn groei te versnellen.