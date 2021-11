Producentenvertrouwen op nieuwe recordhoogte

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in november verder gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het producentenvertrouwen ging van 12,3 in oktober naar 12,7 in november. Dit is het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. De ondernemers in de industrie waren in november vooral positiever over hun orderpositie.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is een indexstand van 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in april 2020 de laagste waarde op 28,7 negatief.