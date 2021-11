Inkopers, inflatie en banencijfers domineren beursagenda

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan komende week, na afgelopen vrijdag een stevige tik om de oren te hebben gehad, aan de slag met een volle macro-agenda. De bedrijfscijfers zijn inmiddels wel opgedroogd.

Belangrijk zal zijn hoe de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus zich ontwikkelt. Veel landen hebben hun vliegverkeer met de zuidelijke Afrikaanse landen reeds opgeschort. Toch melden steeds meer landen dat de nieuwste variant inmiddels ook bij hen is opgedoken.

"We nemen het nieuws van een nieuwe, zeer gemuteerde covid variant zeer serieus", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag.

En de nieuwe variant komt bovenop de al oplopende corona-aantallen waardoor veel landen zich reeds genoodzaakt zagen om hun maatregelen aan te scherpen, of zoals Oostenrijk te besluiten om weer in volledige lockdown te gaan.

De beursweek start op maandag al direct met inflatienieuws uit België en Duitsland en vertrouwenscijfers uit Nederland en de eurozone. Dinsdag volgen dan inflatiecijfers uit Frankrijk en de eurozone, en staat in de VS het consumentenvertrouwen op de rol.

Halverwege de week staan de inkoopmanagersindices voor de industrie op de agenda. Vrijdag volgen deze data voor de dienstensector. Voor het echter zo ver is, is er op donderdag nog een bijeenkomst van oliekartel OPEC en worden de Amerikaanse steunaanvragen bekend gemaakt. Afgelopen week bleken deze steunaanvragen gedaald tot het laagste niveau sinds 1969.

Op vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport geagendeerd. Samen met de inflatie is de werkgelegenheid het belangrijkste voor de Amerikaanse Federal Reserve bij het vaststellen van het monetaire beleid. Een steeds hogere inflatie en een aantrekkende werkgelegenheid zetten druk op de Fed om het verkrappen van het ruime monetaire beleid te versnellen.

De Amerikaanse tienjaarsrente, die vorige week nog piekte op 1,68 procent na hoge inflatiecijfers in de VS, daalde vrijdag tot onder de 1,50 procent. Beleggers zochten het vooral de veilige beleggingen als staatsobligaties in plaats van in aandelen of bijvoorbeeld cryptovaluta.

Dit had echter ook tot gevolg dat de marktverwachtingen voor het verhogen van de rente door de Fed afzwakten. Aan het begin van vorige week was de kans dat de rente voor het eerst in mei 2022 zou worden verhoogd ruim 50 procent. Inmiddels is dat weer gedaald tot onder de 40 procent.

Bedrijfsagenda

Het cijferseizoen is nu wel echt voorbij. De Nederlandse agenda is volledig leeg. Op de internationale agenda staan nog wel wat cijfers. Dinsdag komen easyJet en Hewlett Packard met cijfers en woensdag is het de beurt aan Constellation Brands en Kroger. Aandeelhouders van Air France-KLM, Heineken en Ahold Delhaize zullen deze met een half oog in de gaten houden.