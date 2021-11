Valuta: dollar fundamenteel beter dan euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fundamenteel staat de Amerikaanse dollar er beter voor dan de euro. Dit vindt valuta-analist Joost Derks van iBanFirst. Daarbij verslechtert de coronasituatie in Europa "in rap tempo met mogelijk hardere lock-downs tot gevolg". De euro/dollar is hier afgelopen week ook al op vooruit gelopen, maar werd aan het eind van de afgelopen handelsweek een halt toegeroepen, zag Derks. "De combinatie van dalende aandelenbeurzen door toenemende coronazorgen op Black Friday en de fors gedaalde euro/dollar koers leidde waarschijnlijk tot winstnemingen in het muntpaar", aldus de analist, die meent dat de barrière van 1,12 voor het muntpaar "toch even teveel van het goede is". Derks verwacht dat de euro/dollar de komende week in de bandbreedte 1,12 tot 1,145 zal blijven. Maar als het Amerikaanse banenrapport aanstaande vrijdag een meevaller is, dat kan dit zorgen voor een hernieuwde aanval op de 1,12 volgens de analist. De euro/dollar noteert op 1,1317. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.