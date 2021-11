Olieprijs fors onderuit door nieuwe coronavariant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag fors gedaald. Een vat West Texas Intermediate verloor zo'n 12 procent aan waarde en dook onder de 69 dollar. Op weekbasis was het verlies zelfs 13 procent. Vrijdag werden de financiële en grondstoffenmarkten opgeschrikt door een nieuwe coronavariant; B.1.1.529, die in Zuid-Afrika is ontdekt maar inmiddels ook in een paar andere landen is opgedoken. De Europese Unie en een aantal andere landen legden direct reisbeperkingen op om te voorkomen dat de variant zich kan verspreiden. "Sommige landen overwegen weer lockdowns, wat de vraag naar brandstof onder druk zet, zeker in de commerciële luchtvaart", zeiden analisten van BOK Financial. Ondertussen zetten de Verenigde Staten en een aantal andere landen die veel olie consumeren hun strategische oliereserves in, werd eerder deze week duidelijk. "Tot meer duidelijk is over de nieuwe covid variant, lijken het een aantal volatiele dagen te gaan worden", voorspelt BOK Financial. Ook de respons van de OPEC wordt volgens de analisten cruciaal. Eind volgende week staat een maandelijkse bijeenkomst van OPEC+ gepland waar men praat over de huidige situatie op de oliemarkt en de bestaande productieafspraken. Bron: ABM Financial News

