Nederland vanaf zondag in avondlockdown

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veel sectoren in Nederland moeten vanaf aanstaande zondag dicht van 17.00 uur tot 05.00 uur. Dit maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdagavond officieel bekend tijdens een vervroegde coronapersconferentie. De maatregel duurt voorlopig tot 18 december en geldt voor de horeca, 'niet-essentiële' winkels, sportscholen, musea, bioscopen en theaters, pretparken en de amateursport. Levensmiddelenwinkels en drogisterijen blijven tot 20.00 uur open. De scholen blijven wel open, maar leerlingen vanaf groep zes van de basisschool moeten in de gang verplicht een mondkapje dragen. Die regel gaat ook gelden op de middelbare scholen. Met de maatregelen hoopt het kabinet de snelle toename van het aantal coronagevallen en de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames af te remmen. Vrijdag werd duidelijk dat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is opgedoken. Dat leidde vrijdag tot een schrikreactie op de mondiale aandelenmarkten. Bron: ABM Financial News

