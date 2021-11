Wall Street flink onderuit na opduiken nieuwe coronavariant

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag fors lager gesloten. De S&P 500 verloor 2,3 procent bij een slot van 4.594,62 punten, de Nasdaq daalde 2,2 procent en sloot op 15.491,66 punten en de Dow Jones index eindigde 2,5 procent in het rood op 34.899,34 punten.

Het was de slechtste dag van het jaar voor veel mondiale beurzen, Wall Street niet uitgezonderd. Beleggers werden overvallen door de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-Afrika.

Volgens vermogensbeheerder Jessica Bemer van Easterly Investment Partners volgen beleggers de spelregels die al vroeg in de pandemie duidelijk werden; verkoop reisaandelen en koop die uit de farmasector.

"Dit is een markt die inmiddels bedreven is in hoe het op Covid moet reageren", aldus Bemer.

"Tot zover een rustige na-Thanksgiving handel", zei analist Michael Hewson van CMC Markets, die erop wees dat de volumes lager waren, wat ook grotere bewegingen en meer volatiliteit veroorzaakte.

Wall Street hield de deuren donderdag nog gesloten vanwege de nationale feestdag. Veel handelaren kozen daarom voor een lang weekend.

De Amerikaanse tienjaarsrente, die eerder deze week nog piekte op 1,68 procent na hoge inflatiecijfers in de VS, daalde vrijdag tot 1,50 procent. Beleggers zochten vooral de veilige beleggingen als staatsobligaties. Cryptovaluta leverden in: bitcoin en ethereum verloren 8 tot 10 procent van hun waarde.

Verder zwakten ook de marktverwachtingen voor het verhogen van de rente door de Federal Reserve af door de coronazorgen. Eerder deze week was de kans dat de rente voor het eerst in mei 2022 zou worden verhoogd ruim 50 procent. Inmiddels is dat weer gedaald tot rond de onder de 40 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1302. WTI-olie daalde liefst 12 procent, tot 68,60 dollar per vat. De nieuwe coronavariant heeft mogelijk invloed op de vraag naar olie. Eind volgende week is een maandelijkse bijeenkomst van OPEC+ waar men praat over de huidige situatie op de oliemarkt en de bestaande productieafspraken.

Bedrijfsnieuws

Aandelen in de reis-, entertainment en luchtvaartsector stonden vrijdag onder druk. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines daalden 8 tot 10 procent.

Uitbaters van cruiseschepen Carnival en Royal Caribbean eindigden zo'n 11 tot 13 procent in het rood. Entertainmentconcern Disney verloor 2 procent.

Makers van coronavaccins gingen juist hoger. Pfizer, BioNTech en Moderna stegen 6 tot zelfs 21 procent. Pfizer en BioNTech kregen donderdag een positieve aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau om hun vaccin toe te dienen bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Merck, dat net als Pfizer een coronapil ontwikkelt, daalde bijna 4 procent, mogelijk omdat eerder genoemde farmabedrijven de voorkeur krijgen.

Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde van mogelijke nieuwe coronamaatregelen en steeg ruim een procent. Zoom Video Communications, dat tijdens lockdowns wordt gebruikt voor thuiswerken, won bijna 6 procent.

Peloton, fabrikant van fitnessapparaten die ook thuis kunnen worden gebruikt, sloot ruim 5,5 procent hoger, terwijl fitnessketen Planet Fitness juist zo'n 6,5 procent verloor.