Europese beurzen in mineur richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag fors lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index daalde 3,7 procent bij een slot van 464,05 punten, de Duitse DAX verloor 4,2 procent tot 15.257,04 punten, de Franse CAC 40 eindigde 4,8 procent lager op 6.739,73 punten en de Britse FTSE 100 sloot 3,6 procent in de min op 7.044,03 punten.

Het was opnieuw een handelsdag in Europa zonder veel nieuws. Vandaag is het Black Friday in de Verenigde Staten en gaan de beurzen in New York eerder dicht. Dat zorgde er wel voor dat de koersbewegingen die er waren, extra werden uitvergroot.

De mondiale beurzen werden vrijdag overvallen door de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-Afrika, de B.1.1.529 variant.

"We nemen het nieuws van een nieuwe, zeer gemuteerde covid variant zeer serieus", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag.

De Europese Unie moet snel, besluitvaardig en als één front handelen, benadrukte de Commissievoorzitter. Daarom wordt inreizen vanuit Zuid-Afrika en een aantal andere landen in het zuiden van Afrika vanaf vrijdag aan banden gelegd, in de hoop verspreiding tegen te gaan. Toch zou de nieuwe variant al zijn opgedoken in onder meer België en Israël.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1310. WTI-olie werd 11 procent goedkoper en daalde onder de 70 dollar.

Bedrijfsnieuws

Veel sectoren stonden vrijdag onder druk. Energiebedrijven en financials leverden in, net als de reis- en luchtvaartsector. Zo daalde Air France-KLM bijna 10 procent, Lufthansa zo'n 13 procent en easyJet ruim 11 procent.

Maaltijdbezorgers profiteerden juist, omdat horecabeperkingen ertoe leiden dat mensen weer meer eten thuis bestellen. Deliveroo steeg licht en Delivery Hero won bijna 3 procent.

In Frankfurt deden ook bezorger van maaltijdboxen HelloFresh en online kledingretailer Zalando goede zaken, met plussen van rond de 5 procent. In Parijs was Eurofins Scientific de uitzondering in een verder overwegend rode CAC 40. Het bedrijf, dat een wereldwijd netwerk van laboratoria omvat, won bijna 8 procent.

In Londen was online supermarkt Ocado de grootste stijger, met een plus van zo'n 4,5 procent. Moederbedrijf van British Airways, IAG, leverde zo'n 15 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen, die om 19:00 uur Nederlandse tijd sluiten, fors lager.