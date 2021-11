Von der Leyen: Europa moet snel handelen met oog op nieuwe coronavariant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie moet snel, besluitvaardig en als één front handelen nu er een nieuwe coronavariant is opgedoken. Dit zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag in een reactie. "We nemen het nieuws van een nieuwe, zeer gemuteerde covid variant zeer serieus", aldus de Commissievoorzitter. "We weten dat mutaties kunnen leiden tot het ontstaan en de verspreiding van nog meer zorgwekkende varianten van het virus die zich binnen enkele maanden wereldwijd zouden kunnen verspreiden", aldus Von der Leyen. Ze gaf aan met wetenschappers en farmaceuten te hebben gesproken over de nieuwe coronavariant, die in Zuid-Afrika lijkt ontstaan. Die staan achter het nemen van voorzorgsmaatregelen om verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan. Daarom wordt inreizen vanuit Zuid-Afrika en een aantal andere landen in het zuiden van Afrika vanaf vrijdag aan banden gelegd, aldus Von der Leyen, die mensen opriep zich aan de regels te houden, zich te laten vaccineren en ook het belang van boosters benadrukte. Bron: ABM Financial News

