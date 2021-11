Coronazorgen zetten cryptomarkt 10 procent lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De cryptomarkten staan vrijdag fors onder druk nu de zorgen over nieuwe coronavarianten toenemen en de financiële markten wereldwijd onder druk zetten. Zo daalt de prijs voor een Bitcoin 7,5 procent tot 54.250 dollar waarbij de marktkapitalisatie nipt boven de 1 biljoen dollar blijft. Ethereum verliest 9 procent, waarbij de munt net boven de kaap van 4.000 dollar weet te blijven. Ook andere populaire munten zoals Cardano, XRP en Dogecoin verliezen stevig terrein met dalingen van respectievelijk 11, 10 en 7 procent. Opvallend is ook het verlies van 14 procent voor Litecoin, waarbij vooral het stevige handelsvolume van 2,6 miljard dollar opvalt. Bron: ABM Financial News

