Bank of America verlaagt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 47,00 naar 45,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Voor het vierde kwartaal verwacht Bank of America een daling van de EBITDA als gevolg van een prijsdaling op kwartaalbasis. De EBITDA zal dit lopende kwartaal volgens de Amerikaanse bank uitkomen op 4,9 miljard dollar, een daling met 19 procent op kwartaalbasis en 16 procent onder de marktconsensus. In het derde kwartaal lag de EBITDA op 6,1 miljard dollar. Voor heel 2021 verlaagde de bank de taxatie voor de EBITDA met 7 procent tot 19,3 miljard dollar. Daarmee zit de bank 4,6 procent onder de analistenconsensus. Bank of America denkt ook dat ArcelorMittal in de contractonderhandelingen met zijn afnemers voor 2022 flink hogere prijzen zal kunnen bedingen, vooral bij de Europese autofabrikanten. Dit levert volgens de bank 2,6 tot 3,5 miljard dollar extra omzet op in vergelijking tot 2021. Op een rood Damrak noteerde het aandeel ArcelorMittal vrijdag 6 procent lager op 24,55 euro. Bron: ABM Financial News

