Europese beurzen fors lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag flink lager nu in Zuid-Afrika een nieuwe variant van het coronavirus de vrees voor weer een besmettingsgolf flink heeft aangewakkerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 2,8 procent op 467,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,9 procent naar 15.452,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 3,6 procent met een stand van 6.823,51 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 2,9 procent naar 7.098,21 punten. In Azië sloten de belangrijkste indices vrijdagochtend vroeg ook al flink lager. In Europees verband wordt gekeken naar een stop van het vliegverkeer uit het zuidelijk deel van Afrika. Onder andere het Verenigd Koninkrijk legde voor Zuid-Afrika al reisbeperkingen op. Nederland kent vanaf 12.00 uur vandaag een verbod vanuit zuidelijk Afrika, terwijl Duitsland vanavond een inreisverbod voor reizigers uit Zuid-Afrika laat ingaan. Olie noteerde vrijdag ook ruim lager, omdat nieuwe coronamaatregelen het toerisme en het vliegverkeer vermoedelijk hard zullen raken en daarmee ook de vraag naar olie. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 6,5 procent in het rood op 73,20 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 77,59 dollar werd betaald, een daling van 5,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1278. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1242 en donderdag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,1209 op de borden.



Bedrijfsnieuws De Duitse chipproducent Infineon heeft een nieuwe CEO. Met de benoeming door de raad van commissarissen van Jochen Hanebeck tot 31 maart 2027 is er een opvolger voor Reinhard Ploss. De koers van het aandeel noteerde 1,7 procent lager. In Parijs noteerde alleen de koers van aandeel Eurofins Scientific in het groen, maar die schreef dan meteen 5,3 procent bij. In Frankfurt was er voor zeven aandelen een plus weggelegd onder aanvoering van Zalando, dat 1,4 procent steeg. Het zijn de aandelen van bedrijven die profiteren van de thuiseconomie, die zich vandaag aan de malheur op de beurzen weten te onttrekken. Maaltijdbezorger Delivery Hero bijvoorbeeld wint 2,3 procent en pakketbezorger PostNL stijgt 2,7 procent. Bedrijven die juist hard worden geraakt door nieuwe lockdowns hebben het lastig. Zo dalen luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa met meer dan 10 procent, leveren vastgoedaandelen als Unibail-Rodamco-Westfield 8,2 procent in en wordt reisorganisatie Tui 8,4 procent goedkoper. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 2,0 procent in het rood. Wall Street kende donderdag geen handel in verband met Thanksgiving Day. Vandaag sluiten de Amerikaanse aandelenmarkten na een halve handelsdag. Bron: ABM Financial News

