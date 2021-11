Valuta: winstnemingen in dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1260 na een ronde winstnemingen en in afwachting van macrocijfers die volgende week naar buiten komen.

"De dollar is de afgelopen weken behoorlijk opgelopen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Wat we vrijdag zien is een ronde winstnemingen met een verder lege agenda en een halve handelsdag in de Verenigde Staten voor de boeg, waar wij verder geen opmerkelijke bewegingen van verwachten", aldus Boele.

Vooralsnog ziet Boele geen bewegingen op de valutamarkten die direct verband houden met de opgedoken coronavariant B.1.1.529 in Zuid-Afrika.

Boele besteedde vrijdag speciale aandacht aan de Zwitserse frank, die sinds oktober met meer dan 3 procent opliep, waarmee de munt tegen de wensen van de centrale bank van het land in koerste.

"Beleggers kopen vaak de Zwitserse frank als lokale, zogeheten veiligehavenmunt wanneer valuta's van opkomende markten als Turkije en Polen onder druk staan. Verder zijn beleggers bezorgd over de covid-ontwikkelingen in Europa, zoals de stijging van het aantal besmettingen en de effecten op de economie van de aangekondigde maatregelen. Daarnaast wordt de Zwitserse centrale bank getest. De SNB was al van mening dat de frank duur was toen het op een lager niveau stond dan nu het geval is. Wij denken dat de centrale bank niet toe zal staan dat met de euro pariteit bereikt wordt", aldus Boele.

ABN AMRO vindt het moeilijk aan te geven of de Zwitserse centrale bank tot actie overgaat op het huidige niveau in de euro/frank of op, bijvoorbeeld, 1,03 frank. De centrale bank van Zwitserland komt op 16 december bijeen om over het monetaire beleid te beslissen.

De euro noteerde vrijdag 0,5 procent hoger op 1,1259 dollar. De Europese munt noteerde eveneens 0,5 procent hoger op 0,8456 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag vrijwel onveranderd op 1,3318 dollar. De euro daalde 0,5 procent naar 1,0434 Zwitserse frank, waarmee de dollar 1 procent daalde naar 0,9263 Zwitserse frank.