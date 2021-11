Nieuwe CEO voor Infineon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse chipproducent Infineon heeft een nieuwe CEO. Dit meldde het bedrijf donderdagavond. Met de benoeming door de raad van commissarissen van Jochen Hanebeck tot 31 maart 2027 is er een opvolger voor Reinhard Ploss. Hanebeck is al sinds 2016 de operationeel directeur van Infineon. Ploss is sinds 2012 CEO. Bron: ABM Financial News

