BAM presenteert nieuwe organisatiestructuur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep voert per 1 januari 2022 een nieuwe organisatiestructuur door om de effectiviteit te vergroten en groeikansen beter te kunnen benutten. Dit maakte de bouwer vrijdag voorbeurs bekend. "Met deze nieuwe organisatiestructuur versterkt BAM de slagkracht en focus op groei", zo verwoordde de bouwer de plannen. De zogenoemde 'manage for growth'-activiteiten worden ondergebracht in twee nieuwe divisies, een gericht op Nederland en de andere voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Duitse en Belgische activiteiten maken deel uit van de portfolio. "Dit betekent continue aandacht voor operationele verbeteringen en mogelijk verdere desinvesteringen", aldus BAM. De huidige operationeel directeur voor Bouw en vastgoed, Joost Nelis, wordt verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland. John Wilkinson, momenteel COO voor BAM's infra-activiteiten, wordt verantwoordelijk voor de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland. Nelis en Wilkinson vormen samen met Joosten en CFO Frans den Houter vanaf volgend jaar het executive committee. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.