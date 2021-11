'China vraagt taxidienst Didi om Amerikaanse notering op te heffen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese toezichthouders hebben taxidienst Didi verzocht om de beursnotering in de Verenigde Staten op te heffen. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. De Chinese waakhond voor techzaken, Cyberspace, heeft het bestuur gevraagd om de notering in New York op te heffen, omdat het zich zorgen maakt dat er gevoelige data naar buiten kan komen, aldus de bronnen. Er liggen diverse voorstellen voor Didi op tafel, waaronder het privatiseren van het bedrijf of een beursgang in Hongkong, aldus Bloomberg. Als er wordt gekozen voor een privatisering, zal Didi voor minstens 14 dollar per aandeel van de beurs worden gehaald. Dit is ook de prijs waartegen de taxidienst naar de beurs ging. Een lagere prijs zo kort na de beursgang in juni zou op teveel weerstand stuiten van aandeelhouders, aldus de bronnen tegenover Bloomberg. Bij een beursgang in Hongkong kan juist sprake zijn van een korting ten opzichte van de laatste slotkoers in New York van 8,11 dollar. Aandelen SoftBank, de grootste minderheidsaandeelhouder in Didi, verloor vanochtend in Tokio meer dan 5 procent aan beurswaarde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.