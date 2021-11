Europese beurzen openen fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een fors lagere opening tegemoet uit vrees voor een nieuwe coronavariant, al zullen de volumes vermoedelijk laag zijn omdat Wall Street een kortere handelsdag tegemoet gaat op de dag na Thanksgiving.

IG voorziet voor vrijdag een openingsverlies van 270 punten voor de Duitse DAX, een min van 113 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 121 punten voor de Britse FTSE 100.

In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt en die lijkt zich sneller te muteren, wat extra risico's met zich meebrengt. De WHO komt vandaag bijeen om deze Zuid-Afrikaanse variant te bespreken.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger gesloten. Het was een rustige handelsdag, zonder impulsen van Wall Street.

Beleggers hielden zich vooral bezig met Duitsland, waar een nieuwe regering vorm krijgt, aldus analist Michael Hewson van CMC Markets, en de coronasituatie in Europa.

De ogen zijn momenteel vooral gericht op de coronamaatregelen die zullen worden aangekondigd om deze winter door te komen, volgens Ima Sammani van Monex Europe.

Klein lichtpuntje is dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech donderdag in de Europese Unie een positief advies heeft gekregen over toediening bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Op de economische agenda stonden cijfers over de Duitse economie, die in het derde kwartaal met 1,7 procent groeide, waar 1,8 procent was verwacht. Het Duitse consumentenvertrouwen voor december daalde zoals verwacht tot onder het nulpunt.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bevatte weinig spannends. De ECB verwacht een verdere stijging van de inflatie in de rest van het jaar en denkt dat het langer duurt voor de prijzen weer dalen dan eerder gedacht.

Uit de verslaglegging blijkt ook dat de ECB verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt. Kijkt men verder vooruit, dan zal de inflatie op middellange termijn wel onder de 2 procent uitkomen die de centrale bank nastreeft.

Bedrijfsnieuws

De Italiaanse verzekeraar Generali wil zijn positie in Frankrijk versterken met de overname van het verzekeringsbedrijf La Medicale van de Franse bankengroep Credit Agricole. De twee bedrijven meldden woensdagavond laat daarover exclusieve gesprekken te voeren. Generali en Crédit Agricole sloten licht lager.

Remy Cointreau heeft over de eerste zes maanden de winstgevendheid zien verdubbelen. Het aandeel steeg ruim 13 procent in Parijs. In de CAC 40 viel Unibail-Rodamco-Westfield op met een winst van 3 procent. ArcelorMittal was de grootste daler, met een verlies van 1 procent.

In Frankfurt deed RWE goede zaken, met een plus van bijna 7 procent, terwijl E.ON 2,5 procent won. Delivery Hero leverde bijna 4 procent in en Zalando verloor ruim 2 procent in de DAX.

Euro STOXX 50 4.293,24 (+0,4%)

STOXX Europe 600 481,72 (+0,4%)

DAX 15.917,98 (+0,3%)

CAC 40 7.075,87 (+0,5%)

FTSE 100 7.310,37 (+0,3%)

SMI 12.449,68 (+0,4%)

AEX 807,55 (+0,6%)

BEL 20 4.237,54 (+0,8%)

FTSE MIB 27.098,83 (-0,04%)

IBEX 35 8.840,90 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager. Het is Black Friday en dus zijn de beurzen in New York tot 19:00 uur Nederlandse tijd open.

Donderdag bleven de beursvloeren op Wall Street leeg. Amerikanen vierden Thanksgiving. Een dag eerder was daarom op macro-economisch vlak een drukke dag.

Veel aandacht was er voor inflatiecijfers en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Beide suggereren dat de Fed mogelijk noodgedwongen de rente eerder zal moeten verhogen dan verwacht.

Inmiddels is de kans op een renteverhoging in mei ruim 50 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group. Dat was eerder deze week nog minder dan 50 procent.

S&P 500 index 4.701,46 (+0,2% - slotstand woensdag)

Dow Jones index 35.804,38 (-0,03% - slotstand woensdag)

Nasdaq Composite 15.845,23 (+0,4% - slotstand woensdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag fors lager. De snelle verspreiding van een nieuwe coronavariant in Zuid Afrika doet beleggers in Azië vanochtend huiveren. In Japan verliest de Nikkei index circa 3 procent, terwijl de beurzen in Hongkong en Sydney grofweg 2 procent prijs geven. De olieprijzen dalen daarnaast vanochtend ongeveer 3 procent. Ook de rente staat onder druk.

Nikkei 225 28.678,81 (-2,8%)

Shanghai Composite 3.564,70 (-0,5%)

Hang Seng 24.172,45 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1222. Bij het sluiten van de Europese beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1215.

USD/JPY Yen 114,64

EUR/USD Euro 1,1222

EUR/JPY Yen 128,65

MACRO-AGENDA:

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Oktober (eur)

19:00 Wall Street eerder dicht op Black Friday

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten