Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index won 0,4 procent bij een slot van 481,72 punten, de Duitse DAX steeg 0,3 procent tot 15.917,98 punten, de Franse CAC 40 eindigde 0,5 procent hoger op 7.075,87 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent in de plus op 7.310,37 punten.

Het was een rustige handelsdag in Europa, zonder impulsen van Wall Street. Amerikanen vieren vandaag Thanksgiving. Morgen is het Black Friday en gaan de beurzen in New York eerder dicht. Dat zorgt momenteel voor lagere volumes en weinig volatiliteit, zag analist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers houden zich vooral bezig met Duitsland, waar een nieuwe regering vorm krijgt, aldus Hewson, en de coronasituatie in Europa.

De ogen zijn momenteel vooral gericht op de coronamaatregelen die zullen worden aangekondigd om deze winter door te komen, volgens Ima Sammani van Monex Europe.

Klein lichtpuntje is dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech donderdag in de Europese Unie een positief advies heeft gekregen over toediening bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Op de economische agenda stonden cijfers over de Duitse economie, die in het derde kwartaal met 1,7 procent groeide, waar 1,8 procent was verwacht. Het Duitse consumentenvertrouwen voor december daalde zoals verwacht tot onder het nulpunt.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bevatte weinig spannends. De ECB verwacht een verdere stijging van de inflatie in de rest van het jaar en denkt dat het langer duurt voor de prijzen weer dalen dan eerder gedacht.

Uit de verslaglegging blijkt ook dat de ECB verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt. Kijkt men verder vooruit, dan zal de inflatie op middellange termijn wel onder de 2 procent uitkomen die de centrale bank nastreeft.

De notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve verschenen woensdagavond. Uit de verslaglegging wordt duidelijk dat de centraal bankiers bezorgd zijn over de inflatie en bereid zijn het beleid aan te scherpen als de inflatie te hoog blijft.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1215.

Bedrijfsnieuws

De Italiaanse verzekeraar Generali wil zijn positie in Frankrijk versterken met de overname van het verzekeringsbedrijf La Medicale van de Franse bankengroep Credit Agricole. De twee bedrijven meldden woensdagavond laat daarover exclusieve gesprekken te voeren. Generali en Crédit Agricole sloten licht lager.

Remy Cointreau heeft over de eerste zes maanden de winstgevendheid zien verdubbelen. Het aandeel steeg ruim 13 procent in Parijs. In de CAC 40 viel Unibail-Rodamco-Westfield op met een winst van 3 procent. ArcelorMittal was de grootste daler, met een verlies van 1 procent.

In Frankfurt deed RWE goede zaken, met een plus van bijna 7 procent, terwijl E.ON 2,5 procent won. Delivery Hero leverde bijna 4 procent in en Zalando verloor ruim 2 procent in de DAX.