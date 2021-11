ECB verwacht langere tijd hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank verwacht een verdere stijging van de inflatie in de rest van het jaar en denkt dat het langer duurt voor de prijzen weer dalen dan eerder gedacht. Dit bleek donderdag uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de centrale bank. Uit de verslaglegging blijkt ook dat de EC verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt. Kijkt men verder vooruit, dan zal de inflatie op middellange termijn wel onder de 2 procent uitkomen die de ECB nastreeft. Desalniettemin zorgen met name de problemen in de toeleveringsketen en hoge energieprijzen voor onzekerheid en blijven deze een bron van opwaarts risico voor de inflatie-outlook op de korte termijn. Op langere termijn komt de inflatie wel dichter bij de 2 procent, maar zit deze nog wel onder de doelstelling van de ECB, zo valt in de notulen te lezen. Bij het rentebesluit eind oktober hield de centrale bank het kruit droog. de rentes werden gehandhaafd en ook in de opkoopprogramma's werd niets gewijzigd. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro loopt nog tot eind maart 2022. Bij de komende beleidsvergadering van de ECB op 16 december, wordt duidelijk wat er daarna met het PEPP gebeurt. De verwachting is dat het opkoopprogramma niet wordt verlengd, maar dat andere opkoopprogramma's flexibeler worden ingezet. Hoewel andere grote centrale banken inmiddels denken aan renteverhogingen of die al uitvoeren, lijkt de ECB daar nog niks van te willen weten. Voorzitter Christine Lagarde en andere beleidsmakers benadrukten de afgelopen tijd dat de rentes pas omhoog kunnen wanneer de inflatie op de middellange termijn stabiliseert rond de doelstelling van 2 procent. Bron: ABM Financial News

