Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank, nadat de Federal Reserve woensdagavond al de notulen had gepubliceerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 480,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.906,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.051,83 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,1 procent naar 7.290,69 punten. De Duitse consument heeft voor december minder vertrouwen dan in november. De index draaide van 1,0 positief naar 1,6 negatief. Omdat Wall Street donderdag gesloten blijft, is de macro-economische agenda voor de Verenigde Staten leeg. Vanmiddag worden de notulen van de Europese Centrale Bank vrijgegeven. Olie noteerde donderdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 77,91 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,91 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1222. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1213 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1205 op de borden.



Bedrijfsnieuws Remy Cointreau heeft over de eerste zes maanden de winstgevendheid zien verdubbelen. De koers van het aandeel noteerde 10,8 procent hoger. In Parijs werd met 2,2 procent hoogste koerswinst voor het aandeel Pernod Ricard op het bord gezet, terwijl de koers van het aandeel ArcelorMittal met 1,2 procent de scherpste daling onder de koersen van de hoofdaandelen liet zien. Futures Wall Street De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het groen op 4.701,46 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 15.845,23 punten. De Dow Jones-index daalde juist fractioneel tot 35.804,38 punten. Bron: ABM Financial News

