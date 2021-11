Valuta: euro weer boven 1,12 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer boven de 1,12 dollar na een kort uitstapje naar 1,1187 dollar woensdag aan het eind van de middag.

"Daarmee heeft de euro de psychologische grens van 1,12 dollar doorbroken", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Een nieuwe technische steun ligt op 1,1140 dollar, maar de verwachting is dat de munt dezer dagen dit niveau niet test, nu Wall Street vandaag dicht is en morgen een korte handelsdag kent", aldus Van der Meer.

De handelaar schrijft de stijging van de dollar toe aan het effect van de uitzonderlijke daling van het aantal wekelijkse steunaanvragen. "In de notulen van de Federal Reserve werd bovendien herhaald wat de Fed eerder al had gezegd over het beperken van de monetaire steun en de verwachting dat de rente op termijn verhoogd wordt", aldus Van der Meer.

Vandaag en morgen verwacht de handelaar geen dynamiek in de dollar en daarmee weinig kans op een euro die richting de 1,13 dollar koerst. "Vandaag en morgen spreekt de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Iedere afwijking ten opzichte van hetgeen ze tot nu toe heeft gemeld over het te voeren monetaire beleid kan een reactie in de euro betekenen. Wij verwachten geen veranderingen in de milde visie van de bank", aldus Van der Meer.

De Duitse consument heeft voor december minder vertrouwen dan in november, waarmee de index die dit vertrouwen meet draaide van 1,0 positief naar 1,6 negatief.

Daar Wall Street donderdag gesloten blijft, is de macro-economische agenda voor de Verenigde Staten leeg.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1227 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8421 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,4 procent tot 1,3331 dollar.