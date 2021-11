Gemengd beeld op Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel verdeeld. De AEX index steeg 0,5 procent tot 806,00 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,05 procent.

De ogen zijn gericht op de coronamaatregelen die zullen worden aangekondigd om deze winter door te komen, zowel in Nederland als in de grote Europese economieën Frankrijk en Duitsland, stelde Ima Sammani van Monex.

Nederland heeft zijn persconferentie over de verwachte aanscherping van de lockdownmaatregelen een week vervroegd naar vrijdag. De huidige richtlijnen hebben de toename van besmettingen nog niet afgeremd.

Op de economische agenda stonden cijfers over de Duitse economie, die in het derde kwartaal met 1,7 procent groeide, waar 1,8 procent was verwacht. Het Duitse consumentenvertrouwen voor december daalde zoals verwacht onder het nulpunt.

De verkoop van bedrijfswagens in Nederland is in oktober licht gestegen, meldde ACEA.

Woensdag stond de euro onder druk na een stortvloed van Amerikaanse economische cijfers. Donderdag is Wall Street dicht voor Thanksgiving. De benoeming van Olaf Scholz tot bondskanselier in Duitsland gaf wat lucht. Scholz moet Duitsland leidend maken in de klimaattransitie.

Na de lunch publiceert de Europese Centrale Bank de notulen van de laatste rentevergadering. Er zijn geen economische rapporten uit Amerika.

De olieprijs was stabiel. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 78,19 dollar en Brent-olie werd 0,2 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,1220. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1205 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway.com met een winst van 3 procent, en betaalbedrijf Adyen, dat zelfs 3,3 procent steeg.

Prosus steeg 1,7 procent na een koersdoelverhoging bij UBS van 89,00 naar 97,00 euro.

Aalberts won 2 procent na een koersdoelverhoging bij Kepler Cheuvreux, van 46,00 naar 58,00 euro.

Royal Dutch Shel noteerde een kwart procent winst. ING verhoogde het koersdoel van 16,50 naar 20,50 euro, na de aankondiging om de vestiging in Nederland te beëindigen. De analist rekent op een sterkere kasstroom na de verkoop van de belangen in het Permian Basin. Het advies blijft Houden.

Onder de Smallcaps boekte Vastned 0,6 procent koerswinst. Tomtom verloor 0,7 procent.

HAL kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam en noteerde 0,8 procent hoger.

Value8 steeg 0,9 procent. De intrinsieke waarde per aandeel daalde licht in het derde kwartaal.

ForFarmers noteerde 0,3 procent hoger, nadat bekend werd dat CEO Yoram Knoop vertrekt na acht jaar.