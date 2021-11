Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor het aandeel Prosus verhoogd van 89,00 naar 97,00 euro bij handhaving van koopadvies. De zakenbank verhoogde de omzetverwachtingen, maar stelde de prognose voor de winst voor 2022 met 4 procent neerwaarts bij en met 16 procent voor 2023. Met een schatting van de winst per aandeel van respectievelijk 2,89 en 3,12 dollar voor 2022 en 2023 zit UBS nog altijd flink onder de consensusramingen. UBS verwacht dat de winstgroei van belang Tencent op korte termijn zal vertragen. UBS ziet nog altijd een korting in de waardering van Prosus ten opzichte van sectorgenoot Tencent. De koers van het aandeel Prosus noteerde donderdag op een groen Damrak 1,6 procent hoger op 74,89 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.