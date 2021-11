Baidu krijgt groen licht voor uitrol robottaxi's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese technologiereus Baidu en de door de Japanse autofabrikant Toyota gesteunde startup Pony.ai mogen van China geld vragen aan klanten voor taxidiensten met onbemande auto's op de openbare weg. De goedkeuring van de Chinese autoriteit is de eerste in de wereld voor zogeheten robottaxi's. Amerikaanse techreuzen zoals Alphabet en autofabrikanten zoals General Motors proberen ook voet aan de grond te krijgen in deze nieuwe markt. De toestemming is gegeven voor betaalde robottaxi's in een gebied van zestig vierkante kilometer in het zuiden van de Chinese hoofdstad Beijing. De dienst van Baidu, Apollo Go, biedt meer dan 600 in- en uitstaplocaties en rijdt van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Pony.ai heeft 200 stations en rijdt van half negen ' ochtends tot half elf 's avonds. Het aandeel Baidu stond 5 procent hoger op het nieuws. Bron: ABM Financial News

