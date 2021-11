Waarde Value8 daalt iets in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) De intrinsieke waarde per aandeel Value8 is in het derde kwartaal licht gedaald door de beurscorrectie eind september. Dat maakte de investeringsmaatschappij donderdag bekend.

De waarde daalde van 8,55 euro per aandeel halverwege het jaar tot 8,43 euro aan het einde van het derde kwartaal. Ten opzichte van het begin van het jaar steeg de waarde 10,6 procent.

De investeringsportefeuille groeide tot 102 miljoen euro en doorbrak daarmee de grens van 100 miljoen euro. Daarvan bestaat meer dan de helft uit beursgenoteerde belangen. De grootste beursgenoteerde belangen zijn Ctac en Renewi en de twee grootste private bedrijven zijn Kersten en PIDZ.

Ctac is sinds Value8 er een belang in opbouwde in waarde gestegen van 1,35 naar 4,20 euro. Value8 heeft inmiddels een belang van 27 procent.

Renewi, waarin Value8 een belang van 2 procent heeft, zag de waarde sinds oktober 2020 stijgen van 2,20 naar 6,08 pond. De waardering is nog altijd aantrekkelijk, meent Value8.

Voor Kersten, dat hulpmiddelen voor de zorg levert, wordt een omzetgroei voorzien van 54 miljoen in 2020 tot 68 à 70 miljoen in 2021.

PIDZ, dat bemiddelt in zorgpersoneel, is voor 60 procent in handen van Value8. Hier werd de groei in 2020 gedrukt door de coronacrisis. Dit belang wordt verkocht aan Almunda Professionals, waarbij Value8 grootaandeelhouder van Almunda wordt.

De beleggingsmaatschappij zegt positief te blijven over de groeivooruitzichten voor de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen waarin ze deelneemt.