Generali wil onderdeel Credit Agricole kopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse verzekeraar Generali wil zijn positie in Frankrijk versterken met de overname van het verzekeringsbedrijf La Medicale van de Franse bankengroep Credit Agricole. De twee bedrijven meldden woensdagavond laat daarover exclusieve gesprekken te voeren. La Medicale is het verzekeringsbedrijf voor zorgprofessionals van de verzekeringstak van Credit Agricole. Generali wil ook de portefeuille met overlijdensrisicoverzekeringen van Predica overnemen. Dat levensverzekeringsbedrijf is volledig eigendom van de verzekeringstak van Credit Agricole. La Medicale had eind vorig jaar 552 miljoen euro aan jaarlijkse premie-inkomsten, waaronder 80 miljoen euro aan premies voor de overlijdensrisicoverzekeringen. Met de overname zou een bedrag rond 400 miljoen euro gemoeid zijn, volgens een persoon die dichtbij de onderhandelingen staat. De deal zou medio volgend jaar afgerond kunnen zijn, maar moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en toezichthouders. Bron: ABM Financial News

