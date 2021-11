Resultaatverdubbeling voor Remy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar het operationeel resultaat zien verdubbelen. Dit kwam donderdag naar voren uit de definitieve cijferrapportage van de Franse distillateur. Op jaarbasis steeg het operationeel resultaat met 100,4 procent van 106,2 miljoen naar 212,9 miljoen euro. Autonoom was er op jaarbasis sprake van een stijging met 104,5 procent en ten opzichte van twee jaar eerder was er een stijging van 58,8 procent. In oktober meldde het bedrijf uit Parijs al dat de omzet op jaarbasis van 430,8 miljoen naar 645,3 miljoen euro ging, hetgeen op autonome basis een stijging met 52,0 procent betekende en ten opzichte van twee jaar eerder van 26,9 procent. De nettowinst zonder bijzondere posten steeg met 127,4 procent naar 148,2 miljoen euro en autonoom steeg de winst met 132,9 procent. Rémy had 299,6 miljoen euro aan schulden, hetgeen 14,7 miljoen minder was ten opzichte van 31 maart. Outlook Voor het lopende boekjaar voorziet Remy Cointreau dan ook een "zeer sterke groei" van het operationeel resultaat, met dank aan de eerste zes maanden, waarbij de tweede helft van het jaar wel beïnvloed kan worden door meer uitgaven aan marketing, terwijl de vergelijkingsbasis lastiger wordt. Eerder mikte het bedrijf voor heel dit jaar op een "stevige groei" van het operationeel resultaat. Tot nu toe was er sprake van een gemakkelijke vergelijkingsbasis, doordat een jaar eerder veel horecagelegenheden de deuren gesloten hielden vanwege de coronapandemie. Bron: ABM Financial News

