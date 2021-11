AEX gaat vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag na een groen slot op Wall Street naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent.

De AEX steeg woensdag na een nerveuze handelsdag al nipt met 0,1 procent naar 802,96 punten. Vorige week scherpte de hoofdindex nog de hoogste stand ooit aan op bijna 830 punten.

Oplopende vergoedingen op vooral Amerikaanse staatsobligaties en het vooruitzicht van renteverhogingen jagen momenteel beleggers schrik aan. Ook de rap oplopende inflatie en in minder mate lockdowns in Europa wegen op het sentiment.

Beleggers beschouwen vooral techaandelen als kwetsbaar voor een stijgende rente, die het gevolg kan zijn van inflatie, doordat de relatief hoge waarderingen van deze ondernemingen vaak bepaald worden door toekomstige winsten die nu verdisconteerd moeten worden tegen een hogere rentevoet.

In Amsterdam wogen de afgelopen handelsdagen de halfgeleiders ASML en ASMI, maar ook fintechbedrijf Adyen, flink op de koersvorming, terwijl onder meer banken, die juist profiteren van een oplopende rente, in de lift zaten.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve eerder deze maand kwam woensdag naar voren dat de centraal bankiers in de VS bezorgd zijn over de inflatie en bereid zijn om het beleid aan te scherpen, indien de inflatie te hoog blijft. Vanmiddag worden de notulen van de Europese Centrale Bank vrijgegeven.

Op Wall Street openden de hoofdindices woensdag lager maar in de loop van de handelsdag wisten beleggers toch de zorgen van zich af te schudden. De winsten bij de slotzoemer bleven evenwel beperkt tot enkele tienden van een procent. Vandaag zijn de markten in de VS gesloten vanwege de viering van Thanksgiving en op vrijdag gaan de beurzen in New York een paar uur eerder dicht op Black Friday. Veel marktdeelnemers nemen dan ook een lang weekend vrij in deze periode.

In Azië blijven de uitslagen vanochtend binnen de perken. De beurs in Seoel verliest wel krap een half procent nadat de Bank of Korea zoals verwacht de rente met een kwart procent verhoogde naar 1 procent. De olieprijs komt daarnaast niet van zijn plaats.

Vanwege de feestdag in Amerika is de macro-economische agenda vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

De nettovermogenswaarde van HAL Trust steeg in de afgelopen negen maanden met 767 miljoen euro. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere waarde van GrandVision en een hogere beurswaarde van Boskalis. De lagere beurswaarde van Vopak had een negatief effect. Rekening houdend met het dividend en de inkoop van eigen aandelen bedroeg de nettovermogenswaarde per 30 september 13,4 miljard euro.

CEO Yoram Knoop van diervoederproducent ForFarmers stapt na acht jaar op. Knoop treedt officieel als CEO terug op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het groen op 4.701,46 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 15.845,23 punten. De Dow Jones-index daalde juist fractioneel tot 35.804,38 punten.