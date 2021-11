CEO ForFarmers vertrekt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) CEO Yoram Knoop van diervoederproducent ForFarmers stapt na acht jaar op. Dit maakte het bedrijf bekend, nadat Knoop met de raad van commisssarissen tot het besluit van vertrek is gekomen. Knoop treedt officieel als CEO terug op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022. Die datum valt samen met de datum waarop de huidige zittingstermijn van Knoop afloopt. Het proces voor het vinden van een nieuwe CEO is inmiddels gestart. In het licht van de veranderingen en uitdagingen in de agrarische sector zegt ForFarmers verder de komende periode de strategie Build to Grow 2025 te evalueren en waar nodig aan te scherpen. Bron: ABM Financial News

