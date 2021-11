Fed-leden uiten twijfels over tijdelijkheid hoge inflatie - notulen

(ABM FN) Leden van de Federal Reserve hebben tijdens een vergadering van de centrale bank vorige maand hun twijfels geuit over de tijdelijkheid van de huidige hoge inflatie en over het tijdspad voor het verhogen van de rentes. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

In de beleidsvergadering van begin deze maand werd afgesproken om het inkoopprogramma van obligaties ter waarde van 120 miljard dollar terug te schroeven met 15 miljard dollar in november en december. In dat tempo zou het inkoopprogramma tegen juni volledig zijn afgebouwd.

Maar sommige Fed-leden maken zich zorgen dat de inflatiedruk toeneemt en willen mogelijk het inkoopprogramma eerder afronden in het geval de nood om de rentes te verhogen toeneemt, zo bleek uit de notulen van de vergadering. De Fed-leden willen het programma volledig afronden voordat zij de rentes verhogen.

Fed-voorzitter Jerome Powell ging eerder deze maand niet in op de vraag wat er voor de Fed nodig is om het inkoopprogramma sneller af te bouwen.

Sindsdien zijn er diverse leden die bij de komende beleidsvergadering van de Fed halverwege december willen bespreken of een versnelde afbouw nodig is. "Ik zal tussen nu en de komende vergadering in december de macro-economische cijfers goed in de gaten houden", zo zei vicevoorzitter Richard Clarida van de Fed al eerder deze week. "Het is wellicht tijd om te gaan praten over het versneld afbouwen van het inkoopprogramma."

Mocht de Fed het tempo daadwerkelijk opvoeren na de bijeenkomst in december door het inkoopprogramma met 30 miljard dollar per maand terug te schroeven, dan zou de Fed tegen maart klaar zijn. Dit geeft de centrale bank meer flexibiliteit om de rentes te verhogen in de eerste helft van volgend jaar.